Récital de chants de Noël avec les chorales de l’Espace Missionnaire du Perthois Collégiale Notre-Dame de l’Assomption Vitry-le-François, 17 décembre 2023, Vitry-le-François.

Vitry-le-François,Marne

Chorales « La Clé des Chants » + « La chorale de la Saulx » + « Philippe de Vitry » + la chorale « Cantiamo » + « Ensemble Vocal des Côtes de Champagne ». De 15h à 17h..

2023-12-17 fin : 2023-12-17 17:00:00. .

Collégiale Notre-Dame de l’Assomption Place d’Armes

Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est



Choirs « La Clé des Chants » + « La chorale de la Saulx » + « Philippe de Vitry » + the « Cantiamo » choir + « Ensemble Vocal des Côtes de Champagne ». From 3pm to 5pm.

Coros: « La Clé des Chants » + « La chorale de la Saulx » + « Philippe de Vitry » + el coro « Cantiamo » + « Ensemble Vocal des Côtes de Champagne ». De 15:00 a 17:00 h.

Chöre « La Clé des Chants » + « La chorale de la Saulx » + « Philippe de Vitry » + der Chor « Cantiamo » + « Ensemble Vocal des Côtes de Champagne ». Von 15:00 bis 17:00 Uhr.

