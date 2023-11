« Lumière de Bethléem » en la Collégiale Notre-Dame Collégiale Notre-Dame de l’Assomption Vitry-le-François, 10 décembre 2023, Vitry-le-François.

Vitry-le-François,Marne

Avec des scouts et guides de France de la région Champagne-Ardennes. Allumée dans la grotte de la nativité à Bethléem, la lumière est transmise partout en Europe. De 14h à 18h..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 18:00:00. .

Collégiale Notre-Dame de l’Assomption Place d’Armes

Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est



With Scouts et Guides de France from the Champagne-Ardennes region. Lit in the grotto of the Nativity in Bethlehem, the light is transmitted throughout Europe. From 2pm to 6pm.

Con los Scouts y Guías de Francia de la región de Champaña-Ardenas. Encendida en la gruta de la Natividad de Belén, la luz se transmite por toda Europa. De 14:00 a 18:00 horas.

Mit Pfadfindern und Guides de France aus der Region Champagne-Ardennes. In der Geburtsgrotte in Bethlehem angezündet, wird das Licht in ganz Europa weitergeleitet. Von 14.00 bis 18.00 Uhr.

Mise à jour le 2023-11-22 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne