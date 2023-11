Exposition sur l’histoire de Charles de Foucauld Collégiale Notre-Dame de l’Assomption Vitry-le-François, 3 novembre 2023, Vitry-le-François.

Vitry-le-François,Marne

Pr le 125ème anniv. de la Consécration de la Collégiale Notre-Dame de l’Assomption, exposition sur l’histoire de St-Ch. de Foucauld, patron de la paroisse, est sur les grilles du choeur. 8h – 19h..

2023-11-03 fin : 2023-11-30 19:00:00. .

Collégiale Notre-Dame de l’Assomption Place d’Armes

Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est



For the 125th anniv. of the Consecration of the Collégiale Notre-Dame de l’Assomption, exhibition on the history of St-Ch. de Foucauld, patron saint of the parish, on the choir railings. 8am – 7pm.

Con motivo del 125 aniversario de la Consagración de la Collégiale Notre-Dame de l’Assomption, exposición sobre la historia de St-Ch. de Foucauld, patrón de la parroquia, en la barandilla del coro. 8.00 h – 19.00 h.

Jahrestag der Weihe der Stiftskirche Notre-Dame de l’Assomption, Ausstellung über die Geschichte des Hl. Ch. de Foucauld, dem Schutzpatron der Pfarrei, auf den Gittern des Chors. 8h – 19h.

