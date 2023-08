Accès en haut de la Tour Sud de la Collégiale Notre-Dame-de-l’Assomption Collégiale Notre Dame de l’Assomption Vitry-le-François, 16 septembre 2023, Vitry-le-François.

Vitry-le-François,Marne

Réservation obligatoire au B.I.T. de Vitry-le-François. Visites à : 9h15, 10h, 10h45, 11h30, 13h45, 14h30, 15h15, 16h, 16h45, 17h30..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 . .

Collégiale Notre Dame de l’Assomption Place d’Armes

Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est



Reservation required at the B.I.T. of Vitry-le-François. Visits at : 9:15 a.m., 10 a.m., 10:45 a.m., 11:30 a.m., 1:45 p.m., 2:30 p.m., 3:15 p.m., 4 p.m., 4:45 p.m., 5:30 p.m.

Reserva obligatoria en el B.I.T. de Vitry-le-François. Visitas a las : 9.15 h, 10.00 h, 10.45 h, 11.30 h, 13.45 h, 14.30 h, 15.15 h, 16.00 h, 16.45 h, 17.30 h.

Reservierung beim B.I.T. in Vitry-le-François erforderlich. Besichtigungen um : 9:15 Uhr, 10:00 Uhr, 10:45 Uhr, 11:30 Uhr, 13:45 Uhr, 14:30 Uhr, 15:15 Uhr, 16:00 Uhr, 16:45 Uhr, 17:30 Uhr.

