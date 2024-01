CONCERT DE L’ÉPIPHANIE 2024 – ECOLE DE MUSIQUE DE LOZÈRE Collégiale Notre Dame de la Carce Marvejols, samedi 13 janvier 2024.

Marvejols Lozère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-13 14:00:00

fin : 2024-01-13

Venez assister au Concert de l’Epiphanie 2024 : ensemble de cuivres de l’Ecole de Musique de Lozère, dirigé par Jean Crozat, organiste Maryvonne Rouillé et saxophoniste Hugo Racanière.

Entrée et participation libres.

Collégiale Notre Dame de la Carce

Marvejols 48100 Lozère Occitanie



