SÉRÉNADE D’HIVER Collégiale Notre-Dame-de-la-Carce Marvejols, 10 décembre 2023, Marvejols.

Marvejols,Lozère

Sérénade d’hiver – Choeur de Chambre Les éléments – Toulouse

16 choristes chantent Noel a cappella.

Pensé comme une veillée d’hiver au coin du feu, Sérénade d’hiver nous plonge dans les musiques françaises, sacrées et profanes, choisies pour le temp….

2023-12-10 fin : 2023-12-10 . EUR.

Collégiale Notre-Dame-de-la-Carce

Marvejols 48100 Lozère Occitanie



Sérénade d’hiver – Les éléments Chamber Choir – Toulouse

16 choristers sing Noel a cappella.

Conceived as a winter’s eve by the fireside, Sérénade d’hiver plunges us into French music, sacred and secular, chosen for the time…

Serenata de invierno – Coro de cámara Les éléments – Toulouse

16 coristas cantan la Navidad a capella.

Concebida como una víspera de invierno junto al fuego, Sérénade d’hiver nos sumerge en la música francesa, sacra y profana, elegida para la época del año…

Winterserenade – Kammerchor Les éléments – Toulouse

16 Chorsängerinnen und -sänger singen Noel a cappella.

Sérénade d’hiver ist wie eine Winterwache am Kamin gedacht und lässt uns in die französische Musik eintauchen, geistliche und weltliche, die für die Zeit…

Mise à jour le 2023-08-25 par 48 – OT Gévaudan Destination