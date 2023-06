Festival les Musicales de Normandie – Ensemble La Rêveuse & Nicholas Scott Collégiale Notre Dame d’Auffay Val-de-Scie, 28 juillet 2023, Val-de-Scie.

Val-de-Scie,Seine-Maritime

L’ ensemble La Rêveuse ouvre les festivités de l’édition 2023 avec le brillant ténor britannique Nicholas Scott. L’ ayre, nom donné à la chanson anglaise entre la fin du 16ème siècle et la première moitié du 17ème siècle, accompagné au luth ou au clavecin était une pratique courante. Dowland, Lawes et plus tard Purcell étaient rompus à ce type d’exercice. L’influence des musiciens italiens installés à Londres et la francophilie du nouveau roi Charles II l’ont fait évoluer vers une forme plus virtuose et opératique. C’est autour de ces trois figures, symbolisant trois périodes de l’histoire anglaise, que s’articule le magnifique programme de ce concert..

2023-07-28 à 20:30:00 ; fin : 2023-07-28 . .

Collégiale Notre Dame d’Auffay Place du Général de Gaulle

Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie



The ensemble La Rêveuse opens the festivities for the 2023 edition with the brilliant British tenor Nicholas Scott. Ayre, the name given to English song between the end of the 16th century and the first half of the 17th century, accompanied on lute or harpsichord was common practice. Dowland, Lawes and later Purcell were well versed in this type of exercise. The influence of the Italian musicians who settled in London, and the Francophilia of the new King Charles II, led to an evolution towards a more virtuosic and operatic form. It is around these three figures, symbolizing three periods of English history, that the magnificent program of this concert is structured.

El conjunto La Rêveuse abre los festejos de la edición de 2023 con el brillante tenor británico Nicholas Scott. El ayre, nombre dado a la canción inglesa entre finales del siglo XVI y la primera mitad del XVII, acompañada al laúd o al clave era una práctica habitual. Dowland, Lawes y más tarde Purcell eran buenos conocedores de este tipo de ejercicio. La influencia de los músicos italianos en Londres y la francofilia del nuevo rey Carlos II propiciaron un giro hacia una forma más virtuosa y operística. En torno a estas tres figuras, que simbolizan tres periodos de la historia inglesa, se estructura el magnífico programa de este concierto.

Das Ensemble La Rêveuse eröffnet die Feierlichkeiten der Ausgabe 2023 mit dem brillanten britischen Tenor Nicholas Scott. Ayre, die Bezeichnung für englische Lieder zwischen dem Ende des 16. und der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts, die auf der Laute oder dem Cembalo begleitet wurden, war eine gängige Praxis. Dowland, Lawes und später Purcell waren mit dieser Art von Musik vertraut. Durch den Einfluss italienischer Musiker in London und die Frankophilie des neuen Königs Charles II. entwickelte sich die Musik zu einer virtuoseren und opernhafteren Form. Um diese drei Figuren, die drei Perioden der englischen Geschichte symbolisieren, dreht sich das wunderbare Programm dieses Konzerts.

Mise à jour le 2023-05-31 par Normandie Tourisme / Attitude Manche