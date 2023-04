Musique Tchèque- Ensemble Vocal de Bourgogne- Beaune Collégiale Notre Dame Beaune Catégorie d’Évènement: Beaune

Musique Tchèque- Ensemble Vocal de Bourgogne- Beaune Collégiale Notre Dame, 6 mai 2023, Beaune. Musique Tchèque- Ensemble Vocal de Bourgogne- Beaune Samedi 6 mai, 20h30 Collégiale Notre Dame Concert de Musique Tchèque ( Dvorak, Janacek, Suk) par l’Ensemble Vocal de Bourgogne sous la direction de Jean-Charles DUNAND.

Pianistes : Patrick XOLIN et Angélique NEAU Collégiale Notre Dame Place du Général leclerc , 21200 Beaune Beaune [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-06T20:30:00+02:00 – 2023-05-06T22:30:00+02:00

