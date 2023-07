Concert du Festival International d’Orgue Collégiale Notre-Dame à Mantes-la-Jolie Mantes-la-Jolie Catégories d’Évènement: Mantes-la-Jolie

Yvelines Concert du Festival International d’Orgue Collégiale Notre-Dame à Mantes-la-Jolie Mantes-la-Jolie, 17 septembre 2023, Mantes-la-Jolie. Concert du Festival International d’Orgue Dimanche 17 septembre, 15h00 Collégiale Notre-Dame à Mantes-la-Jolie Entrée livre Dans le cadre du Festival d’Orgue international, un Concert de Jumelage exceptionnel à découvrir sur les trois orgues avec Mahela Reichstatt

Cathédrale de Schleswig, Allemagne Collégiale Notre-Dame à Mantes-la-Jolie Place Jean-XXIII 78200 Mantes-la-Jolie Mantes-la-Jolie 78200 Yvelines Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Collégiale Notre-Dame à Mantes-la-Jolie
Adresse Place Jean-XXIII 78200 Mantes-la-Jolie
Ville Mantes-la-Jolie

