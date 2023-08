Concert – Les Petits Chanteurs à la Croix de Bois Collégiale Le Dorat, 5 octobre 2023, Le Dorat.

Le Dorat,Haute-Vienne

Concert exceptionnel dans le cadre magnifique de la collégiale au profit de l’association Aïna Enfance et Avenir..

2023-10-05 fin : 2023-10-05 . EUR.

Collégiale Place de la Collégiale

Le Dorat 87210 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Exceptional concert in the magnificent setting of the collegiate church to benefit the Aïna Enfance et Avenir association.

Un concierto excepcional en el magnífico marco de la colegiata a beneficio de la asociación Aïna Enfance et Avenir.

Außergewöhnliches Konzert im wunderschönen Rahmen der Stiftskirche zugunsten des Vereins Aïna Enfance et Avenir.

