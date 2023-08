Présentation de l’orgue Cavaillé-Coll suivie d’un concert Collégiale Le Dorat, 16 septembre 2023, Le Dorat.

Venez découvrir l’orgue Cavaillé-Colle de la collégiale du Dorat et entendre raisonner ses tuyaux sur les airs de Sweelink, Franck, Bach, etc lors d’un concert..

2023-09-16

Collégiale Place de la Collégiale

Le Dorat 87210 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and discover the Cavaillé-Colle organ in Le Dorat collegiate church, and hear its pipes echo to the tunes of Sweelink, Franck, Bach and more, during a concert.

Venga a descubrir el órgano Cavaillé-Colle de la colegiata de Le Dorat y escuche el eco de sus tubos al son de las melodías de Sweelink, Franck, Bach y otros durante un concierto.

Entdecken Sie die Cavaillé-Colle-Orgel der Stiftskirche von Le Dorat und hören Sie bei einem Konzert, wie ihre Pfeifen zu den Melodien von Sweelink, Franck, Bach usw. klingen.

