Visite guidée : « 2000 ans et même pas morte ! » Collégiale et maison paroissiale Saint-Junien, 16 septembre 2023, Saint-Junien.

Samedi 16 septembre 2023, partez à la découverte des sites :

– De 14h à 18h, avec la visite guidée « La collégiale insolite » animée par Françoise Raynaud.

– De 14h à 18h, à la salle Saint-Amand, avec l’exposition : « Le vêtement liturgique selon les périodes ».

– De 14h à 18h, à la chapelle des Pénitents au cimetière, avec la visite « La condition de l’homme pécheur et mortel ».

– De 14h à 19h, avec la découverte de la « Nouvelle maison paroissiale,

des mouvements et des services paroissiaux ».

Profitez de la nouvelle salle de réunion en participant à un mini-débat :

– À14h45 : « L’argent au service de l’homme » avec Frédéric DINTRAS, expert comptable et diacre.

– À 16h « Toute vie est précieuse », avec le Docteur Bernard SARDIN, chef de service des soins palliatifs.

– À 17h15 « Oradour-sur-Glane 80 ans de reconstruction » avec Benoît SADRY, président de l’association nationale des familles des martyrs d’Oradour-sur-Glane.

Au programme du dimanche 18 septembre 2023 :

– De 9h à 10h45, à la salle Saint-Amand, profitez de l’exposition : « Le vêtement liturgique selon les périodes ».

– De 9h à 10h45 : « Nouvelle maison paroissiale des mouvements et des services paroissiaux ».

Collégiale et maison paroissiale 8 avenue Anatole France, 87200 Saint-Junien Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 55 02 12 52 http://www.paroisse-saint-amand.org/ La paroisse est un des piliers de la vie de la commune. La collégiale et la maison paroissiale accueillent celles et ceux qui la font vivre et qui souhaitent faire partager leur expérience. En 2023, elle est bien vivante ! Parkings à proximité. Accès PMR.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T10:45:00+02:00