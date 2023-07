Visite commentée de la Collégiale Collégiale d’Uzeste Uzeste, 28 juin 2023, Uzeste.

Uzeste,Gironde

Au programme :

– Visite commentée de la collégiale, de son origine à nos jours avec présentation des époques successives (romane, gothique, XVème, XVIème et XIXème), de ses particularités (voûtes expartites, cadran can onial de la façade).

– Histoire du pèlerinage d’origine à la source réputée pour favoriser la lactation et à la Vierge allaitante.

– Vie de Clément de Got, natif du Pays, élu pape en 1305 sous le nom de Clément V. Ses démêlés avec Philippe le Bel, le procès des Templiers et la parenthèse avignonnaise consécutive de son pontificat.

– Projet de restauration du clocher et de sa flèche avec le soutien de la mission Bern..

2023-06-28 fin : 2023-06-28 17:00:00. .

Collégiale d’Uzeste Route de Villandraut

Uzeste 33730 Gironde Nouvelle-Aquitaine



On the programme:

– Guided tour of the collegiate church, from its origin to the present day with a presentation of the successive eras (Romanesque, Gothic, 15th, 16th and 19th), its particularities (expartite vaults, can onial dial on the façade).

– History of the original pilgrimage to the spring reputed to promote lactation and to the nursing Virgin.

– Life of Clement de Got, a native of the region, elected Pope in 1305 under the name of Clement V. His disagreements with Philip the Fair, the trial of the Templars and the subsequent period of his pontificate in Avignon

– Project to restore the bell tower and its spire with the support of the Bern mission.

En el programa:

– Visita guiada de la colegiata, desde sus orígenes hasta nuestros días, con presentación de las épocas sucesivas (románico, gótico, siglos XV, XVI y XIX) y de sus particularidades (bóvedas expartitas, reloj de sol can onial en la fachada).

– Historia de la peregrinación original al manantial con fama de favorecer la lactancia y a la Virgen lactante.

– Vida de Clément de Got, natural de la región, elegido Papa en 1305 con el nombre de Clément V. Sus desavenencias con Felipe el Hermoso, el proceso de los Templarios y el periodo posterior de su pontificado en Aviñón.

– Proyecto de restauración del campanario y su aguja con el apoyo de la Misión de Berna.

Auf dem Programm stehen:

– Kommentierte Besichtigung der Stiftskirche von ihrem Ursprung bis heute mit Vorstellung der aufeinanderfolgenden Epochen (Romanik, Gotik, 15., 16. und 19. Jh.), ihrer Besonderheiten (expartite Gewölbe, kan onische Zifferblätter an der Fassade).

– Geschichte der ursprünglichen Pilgerfahrt zu der Quelle, die angeblich die Milchbildung fördert, und zur stillenden Jungfrau Maria.

– Leben von Clemens von Got, einem gebürtigen Franzosen, der 1305 unter dem Namen Clemens V. zum Papst gewählt wurde. Seine Auseinandersetzungen mit Philipp dem Schönen, der Prozess gegen die Templer und die anschließende Avignoner Phase seines Pontifikats

– Projekt zur Restaurierung des Glockenturms und seiner Turmspitze mit Unterstützung der Mission Bern.

