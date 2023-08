Visite libre de la collégiale de Thil Collégiale de Thil Vic-sous-Thil, 16 septembre 2023, Vic-sous-Thil.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez cette collégiale en forme de croix latine fondée en 1340 par Jean de Thil.

Les vestiges de la collégiale de Thil se situent à l’extrémité nord de la butte de Thil, appartenant à la commune de Vic-sous-Thil, dans le département de la Côte-d’Or.

Sur cette colline boisée, culminant à 481 m d’altitude, constituée de calcaires du Bajocien, la collégiale domine la vallée du Serein à l’ouest et celle de l’Armançon à l’est. La butte, de la collégiale, vous offre un panorama exceptionnel.

Collégiale de Thil 21390 Vic-sous-Thil Vic-sous-Thil 21390 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 97 05 96 http://www.terres-auxois.fr La collégiale de la Sainte-Trinité de Thil est formée d’un chœur du XVe siècle et d’une nef du XIIe siècle.

Sur la butte de Thil, subsiste les vestiges d’une collégiale du XIV e siècle. Elle fut fondée en 1341 par Jean II de Thil, sénéchal de Bourgogne et consacrée par l’évêque de Bourgogne. C’est un bâtiment du XIV siècle à chevet plat, avec une tour-clocher et une nef voûtée en berceau brisé. Le caractère défensif de cette église fortifiée est assuré par un étage de tir courant sur toute la nef et le transept, qui dessert de chaque côté deux archères au-dessus chœur, deux sur les murs pignons du transept et trois au dessus de la nef. L’édifice s’est lentement dégradé après sa vente en 1791. Des travaux de fouilles et de restauration ont repris depuis la fin des années 1990. Avec l’ancien château-fort en proximité, la butte de Thil est riche d’Histoire et de vestiges. Ils sont tous deux bien indiqués sur la carte Cassini (v 1750), proche de plusieurs routes royales.

