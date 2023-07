Cet évènement est passé Atelier « On a volé le reliquaire d’Arédius » Collégiale de Saint-Yrieix Saint-Yrieix-la-Perche Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Saint-Yrieix-la-Perche Atelier « On a volé le reliquaire d’Arédius » Collégiale de Saint-Yrieix Saint-Yrieix-la-Perche, 19 juillet 2023, Saint-Yrieix-la-Perche. Atelier « On a volé le reliquaire d’Arédius » Mercredi 19 juillet, 14h30 Collégiale de Saint-Yrieix Sans réservation Atelier de dessin de 7 à 77 ans avec Marek, auteur de bandes dessinées. Dans le cadre du programme autour des ostensions.

RDV sur le parvis de la collégiale. Pour plus de renseignements : 05 55 08 20 72 Collégiale de Saint-Yrieix Place de la Collégiale, 87500 Saint-Yrieix-la-Perche Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 55 08 20 72 http://saint-yrieix.com Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-19T14:30:00+02:00 – 2023-07-19T15:30:00+02:00

2023-07-19T14:30:00+02:00 – 2023-07-19T15:30:00+02:00 © Marek 2016 Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Saint-Yrieix-la-Perche Autres Lieu Collégiale de Saint-Yrieix Adresse Place de la Collégiale, 87500 Saint-Yrieix-la-Perche Ville Saint-Yrieix-la-Perche Departement Haute-Vienne Lieu Ville Collégiale de Saint-Yrieix Saint-Yrieix-la-Perche

Collégiale de Saint-Yrieix Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-yrieix-la-perche/