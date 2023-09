Parcours de découverte en autonomie des trésors de la collégiale Collégiale de Saint-Junien Saint-Junien, 16 septembre 2023, Saint-Junien.

Parcours de découverte en autonomie des trésors de la collégiale 16 et 17 septembre Collégiale de Saint-Junien Gratuit. Entrée libre.

La collégiale, des XIIe et XVe siècles, abrite un riche patrimoine. Ce parcours de découverte en autonomie des trésors de cet édifice, sera complété par une mise en lumière de sa statuaire.

La collégiale (XIIe et XVe siècles), classée au titre des Monuments historiques depuis 1840 abrite un riche patrimoine : architecture, décor, sculpture. Ce parcours de découverte en autonomie au sein de la collégiale permet d’en apprendre plus sur sa statuaire, ses fresques et son trésor.

Collégiale de Saint-Junien Place Deffuas, 87200 Saint-Junien Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 55 02 76 68 https://www.saint-junien.fr/wp-content/uploads/2019/02/Colle%CC%81giale.pdf Cette collégiale est une des plus belles et des plus grandes du Limousin. Agrandie à plusieurs reprises, elle a la particularité de posséder un chœur presque aussi vaste que sa nef. De style roman, l’église a possédé de très importantes fresques polychromes symbole de l’importance et de la puissance du chapitre des chanoines de Saint-Junien pour le diocèse de Limoges, dont certaines sont encore visibles (les vieillards de l’Apocalypse, un Saint-Christophe géant d’aspect byzantinisant, l’homme rampant, la parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare). Accès de plein pied par la porte nord.

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T15:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

roman religieux

©ville de Saint-Junien