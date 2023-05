Un voyage avec Pat Metheny et Lyle Mays Collégiale de Montmorency, 17 juin 2023, Montmorency.

Quand un saxophoniste de jazz et un organiste se rencontrent, il leur vient parfois des idées saugrenues. Par exemple : et si on fomentait un concert autour des standards de Pat Metheny et Lyle Mays, parmi les plus grands jazzmen de notre époque ? Ce sera chose faite ce samedi 17 juin, avec la participation exceptionnelle du contre-ténor Michaël Koné-Sakii. Au programme, dans un cadre enchanteur : douze thèmes et une heure dans une musique mélodique, harmonieuse, surprenante, capable de captiver jazzophiles et jazzophobes !

Collégiale de Montmorency 2 place Saint-Martin 95160 Montmorency Montmorency 95160 Val-d'Oise Île-de-France

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/2oUkWAonnBc »}] De style gothique flamboyant, la collégiale trouve ses origines au début du seizième siècle. Son grand orgue imposant et subtil ajoute à la magnificence du lieu.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-17T20:30:00+02:00 – 2023-06-17T21:45:00+02:00

