Nuit des églises – Collégiale Meung-sur-Loire Collégiale de Meung-sur-Loire Meung-sur-loire, 23 juin 2023, Meung-sur-loire.

Cette nouvelle édition de la Nuit des églises, se déroulant du 23 juin au 3 juillet prochain, propose, dans ces lieux uniques, divers évènements culturels : concerts, photographies, peintures, sculptures et conférences seront à l’honneur.

Au programme, portes ouvertes de l’église jusqu’à 22h30 les 23 et 30 juin prochain, ainsi qu’une exposition de peinture le 24 juin de 20h30 à 23h avec la présence du peintre, Bruno Le Sourd afin de profiter d’un moment d’échange et de partage.

Collégiale de Meung-sur-Loire 4 Rue du Cloître Saint-Liphard, Meung-sur-loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-23T10:00:00+02:00 – 2023-06-23T22:30:00+02:00

2023-06-30T10:50:00+02:00 – 2023-06-30T22:30:00+02:00

