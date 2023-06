Visite de la collégiale et montée au clocher Collégiale de Belmont Belmont-sur-Rance Belmont-sur-Rance Catégories d’Évènement: Aveyron

Belmont-sur-Rance Visite de la collégiale et montée au clocher Collégiale de Belmont Belmont-sur-Rance, 16 septembre 2023, Belmont-sur-Rance. Visite de la collégiale et montée au clocher 16 et 17 septembre Collégiale de Belmont Gratuit. Entrée libre. Vous pourrez visiter la collégiale librement ou accompagné par un guide. Vous aurez également la possibilité de monter au clocher, au prix d’une belle ascension qui vous permettra de découvrir la salle capitulaire, une vue à 360° sur le village de Belmont et les Monts de Lacaune. La visite se poursuit jusqu’au carillon où avec un peu de chance, l’une des 13 cloches sonnera ! Collégiale de Belmont Village, 12370 Belmont-sur-Rance Belmont-sur-Rance 12370 Aveyron Occitanie 05 65 99 93 66 http://www.tourisme-rougier-aveyron.com Le monument construit de 1515 à 1524, est l’œuvre de l’architecte Pierre Balangier d’Albi. En grès rouge typique de la région, elle est composée de 3 parties : d’une nef, d’une tour carrée flanquée de 4 énormes contreforts et d’une flèche octogonale qui culmine à 74 mètres. La flèche supporte, au sommet, une statue de l’archange saint Michel terrassant le dragon. Le clocher offre une vue panoramique. Prendre la route D32 jusqu’à Belmont-sur-Rance. Dans le village suivre le panneau signalétique « Collégiale ». Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 ©G.Blanes Détails Catégories d’Évènement: Aveyron, Belmont-sur-Rance Autres Lieu Collégiale de Belmont Adresse Village, 12370 Belmont-sur-Rance Ville Belmont-sur-Rance Departement Aveyron Lieu Ville Collégiale de Belmont Belmont-sur-Rance

Collégiale de Belmont Belmont-sur-Rance Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/belmont-sur-rance/

Visite de la collégiale et montée au clocher Collégiale de Belmont Belmont-sur-Rance 2023-09-16 was last modified: by Visite de la collégiale et montée au clocher Collégiale de Belmont Belmont-sur-Rance Collégiale de Belmont Belmont-sur-Rance 16 septembre 2023