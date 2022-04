Collégiale à la Torche Grignan Grignan Catégories d’évènement: Drôme

Grignan

Collégiale à la Torche Grignan, 29 avril 2022, Grignan. Collégiale à la Torche Rue Saint Sauveur Collégiale Saint Sauveur Grignan

2022-04-29 20:30:00 20:30:00 – 2022-04-29 Rue Saint Sauveur Collégiale Saint Sauveur

Grignan Drôme Grignan EUR 8 Venez tenter une nouvelle expérience : Découvrir la collégiale Saint Sauveur de Grignan dans le noir ; avec pour seule lumière celle de la torche d’un guide. info@grignanvalreas-tourisme.com +33 4 75 46 56 75 Rue Saint Sauveur Collégiale Saint Sauveur Grignan

dernière mise à jour : 2022-04-13 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Grignan Autres Lieu Grignan Adresse Rue Saint Sauveur Collégiale Saint Sauveur Ville Grignan lieuville Rue Saint Sauveur Collégiale Saint Sauveur Grignan Departement Drôme

Grignan Grignan Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/grignan/

Collégiale à la Torche Grignan 2022-04-29 was last modified: by Collégiale à la Torche Grignan Grignan 29 avril 2022 Drôme Grignan

Grignan Drôme