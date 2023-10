Différences Collège Victor Hugo Sarcelles, 13 décembre 2023, Sarcelles.

Différences Mercredi 13 décembre, 14h30 Collège Victor Hugo Entrée libre et gratuite

– A partir de 14h30, les élèves de l’IMPro Henri Wallon accueilleront les visiteurs autour d’un buffet sucré; ces derniers pourront déambuler librement dans l’exposition et échanger avec des photographes du Club des Belles Images, auteur de la soixantaine de photos qui retracent un an d’actions inclusives artistiques et sportives.

– A 18h, Daniel DERIVOIS, Psychologue clinicien, Docteur en psychologie, Professeur des Universités, animera la conférence « Mettre en images le handicap, construire la résilience et le vivre ensemble ».

– A 19h, DUO SOMA donnera un concert réunissant émotion et réflexion.

Au terme de son séjour au collège Victor Hugo, l’exposition a vocation à circuler sur chacune des Maisons de quartier; elle devrait également être proposée aux 5 autres collèges du territoire.

Plus d’informations à venir sur les sites et réseaux de la Ville.

Collège Victor Hugo 68, rue Victor Hugo – 95200 Sarcelles 95200 Val-d’Oise Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-13T14:30:00+01:00 – 2023-12-13T20:30:00+01:00

Evénement fédérateur handicap

Steve Zakine – Club des Belles Images