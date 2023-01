Reconter ecole-collège Collège Vendome Lyon Catégorie d’Évènement: Métropole de Lyon

Reconter ecole-collège Collège Vendome, 20 mars 2023, Lyon. Reconter ecole-collège 20 et 21 mars Collège Vendome Dis-moi Dix mots Collège Vendome 69 rue Vendome, 69006 LYON Les Brotteaux Lyon 69006 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Une rencontre entre les élèves de CM2 et les élèves de 6ème permettra à chaque classe de présenter le travail fait autour des 10 mots. Chaque classe sera libre dans sa création.

L’exposition sera aussi l’occasion de présentation, de jeux, de rencontre, de lecture.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-20T09:00:00+01:00

2023-03-21T16:30:00+01:00

Lieu Collège Vendome Adresse 69 rue Vendome, 69006 LYON Les Brotteaux Ville Lyon Age minimum 6 Age maximum 14

