Soirée autour de la fin de vie college St Bruno La Tour du Pin, 8 mai 2023, La Tour-du-Pin. Soirée autour de la fin de vie Lundi 8 mai, 20h30 college St Bruno La Tour du Pin Entrée libre Le sujet est brulant, et il est important de savoir où le futur projet de loi, que le président de la république a annoncé, va nous entrainer.

Le film peut être difficile pour un public âgé de moins de 16 ans.

Tous les dons récoltés lors de cette soirée seront reversés à la Fondation Jérôme Lejeune. college St Bruno La Tour du Pin 8 rue de la nation 38110 La Tour du Pin

