Ensemble pour l’Europe – Together for Europe Collège Saint Joseph, 9 mai 2023, Lectoure. Ensemble pour l’Europe – Together for Europe 9 – 12 mai Collège Saint Joseph Sur isncription L’ensemble de nos élèves des classes du collège Saint Joseph (6°, 5°, 4°, 3° ) de Lectoure travaillent autour de la thématique européenne en vue d’un évènement interdisciplinaire prévu le vendredi 12 mai 2023 dans notre établissement scolaire.

Pendant les mois de mars/avril les jeunes sont invités à s’informer sur l’Europe à travers des recherches personnelles et des activités pédagogiques qui impliquent diverses matières. L’ensemble des langues vivantes enseignées dans notre école sont présentes . De nombreuses autres matières (musique, français, arts plastiques.. ) se joignent au projet afin de bien marquer la diversité de l’Europe et le magnifique mariage de toutes les différentes cultures de notre belle union européenne.

Durant la semaine du 9 mai des repas de divers pays sont proposés à la cantine. Le vendredi aura lieu un jeu de piste. C'est le point d'orgue de notre semaine consacrée à l'Europe . Les élèves devront, par petits groupes, répondre à un ensemble de questions , cachées dans l'enceinte du collège, et à la fin , un beau drapeau européen sera créé. Ce sera une œuvre d'art collaborative travaillée avec plaisir et sérieux que nous garderons par la suite car notre école se veut impliquée dans l'acquisition de connaissances artistiques et le développement de la créativité des jeunes. Notre collège se trouve en milieu rural et l'accès à la culture est parfois difficile et peu développé donc , avec notre évènement du 9 mai 2023, nous souhaitons d'une part développer le sentiment d'appartenance à l'Europe avec notre diversité, ainsi que le développement artistique des élèves et de l'ensemble de l'équipe éducative. Collège Saint Joseph 1, rue de l'Abbé Tournier , 32700 Lectoure

