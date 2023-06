En route vers le patrimoine castral de la vallée de la Cèze ! Collège Saint-Jean Bagnols-sur-Cèze Bagnols-sur-Cèze Catégories d’Évènement: Bagnols-sur-Cèze

Gard En route vers le patrimoine castral de la vallée de la Cèze ! Collège Saint-Jean Bagnols-sur-Cèze, 15 septembre 2023, Bagnols-sur-Cèze. En route vers le patrimoine castral de la vallée de la Cèze ! Vendredi 15 septembre, 08h30 Collège Saint-Jean Gratuit. Réservé aux élèves de la classe patrimoine. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site web de l’association : https://www.musesethommes.fr/ Explorez les châteaux de la vallée de la Cèze d’un point de vue aérien grâce à des images captivantes tournées en drone.

Plongez dans une expérience immersive avec un casque de réalité virtuelle.

Cette découverte exceptionnelle est organisée en partenariat avec l’association Muses et Hommes de Sabran. Collège Saint-Jean 10 rue du casino, 30200 Bagnols-sur-Cèze Bagnols-sur-Cèze 30200 Gard Occitanie http://www.collegesaintjeanbagnols.fr Depuis près de cent ans, l’école libre Saint-Jean a marqué de son empreinte l’histoire éducative de la région. Tout au long de son parcours, elle a connu trois déménagements. Initialement établie sur le chemin de Capite, elle a été transférée aux Estouzilles en 1950, où elle a connu une croissance significative.

En 1957, elle a trouvé sa place dans les locaux actuels, situés rue du casino. Tout au long de cette évolution, des hommes et des femmes ont joué un rôle essentiel, tels que M. Sudres, M. Vincent, M. Psaume, Mme Broche, Mme Canovas… Réservé aux élèves de la classe patrimoine. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T08:30:00+02:00 – 2023-09-15T17:00:00+02:00

2023-09-15T08:30:00+02:00 – 2023-09-15T17:00:00+02:00 ©Alexandre Pau Détails Catégories d’Évènement: Bagnols-sur-Cèze, Gard Autres Lieu Collège Saint-Jean Adresse 10 rue du casino, 30200 Bagnols-sur-Cèze Ville Bagnols-sur-Cèze Departement Gard Lieu Ville Collège Saint-Jean Bagnols-sur-Cèze

Collège Saint-Jean Bagnols-sur-Cèze Gard https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bagnols-sur-ceze/

En route vers le patrimoine castral de la vallée de la Cèze ! Collège Saint-Jean Bagnols-sur-Cèze 2023-09-15 was last modified: by En route vers le patrimoine castral de la vallée de la Cèze ! Collège Saint-Jean Bagnols-sur-Cèze Collège Saint-Jean Bagnols-sur-Cèze 15 septembre 2023