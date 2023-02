Portes ouvertes du collège saint Helier à Rennes Collège Saint Hélier Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Portes ouvertes du collège saint Helier à Rennes Collège Saint Hélier, 17 mars 2023, Rennes. Portes ouvertes du collège saint Helier à Rennes Vendredi 17 mars, 17h30 Collège Saint Hélier Enseignement bilingue Breton-Français sur Rennes:

L’association Divaskell Bro Roazhon regroupe les parents d’élèves bilingues de plusieurs établissements: l’école St Jean Bosco, l’école St Michel, le collège St Hélier.

N’hésitez pas à vous rapprocher de votre établissement ou de l’association Divaskell Bro Roazhon pour en savoir plus.

Les collégiens peuvent continuer leur parcours bilingue au collège St Hélier. Pour en savoir plus, les portes ouvertes auront lieu le vendredi 17 mars de 17h30 à 19h. Collège Saint Hélier 7 rue Frère Salomon 35000 Rennes Rennes 35000 Ille-et-Vilaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

