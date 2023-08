Visite guidée inédite du site Le Devoir, collège Saint-Charles Collège Saint-Charles, site Le Devoir Chalon-sur-Saône, 16 septembre 2023, Chalon-sur-Saône.

Visite guidée inédite du site Le Devoir, collège Saint-Charles Samedi 16 septembre, 14h00 Collège Saint-Charles, site Le Devoir Sur inscription auprès de l’Espace patrimoine du mardi 5 septembre à 10h au vendredi 15 septembre à 12h45.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez de visites guidées exceptionnelles menées par des élèves de l’établissement et leurs enseignants, dans le cadre du projet « À vous d’inventer la ville, Saint-Jean-des-Vignes, panneaux informatifs sur l’histoire des collèges Saint-Dominique et le Devoir réalisés par les collégiens ». Départ des visites à 14h, 15h et 16h.

Collège Saint-Charles, site Le Devoir Chemin du Pensionnat, 71100 Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 03 85 93 15 98 »}] Le collège Saint-Charles est un établissement privé catholique sous contrat d’association avec l’État. Il est né à la rentrée 2021 de la fusion des deux collèges de l’ensemble scolaire Saint-Charles : le Devoir et Saint-Dominique. Il a la particularité de fonctionner sur deux sites différents avec des propositions spécifiques issue de l’histoire de chacun.

L’école Le Devoir a été créée en 1854 par le curé de Saint-Jean-des-Vignes, et a vu son essor grâce à sœur Marie-Fabien Roux. D’abord appelée école Sainte-Marie, elle tire ensuite son nom, en 1912, de la mission des sœurs : « le devoir d’aider à réussir ».

Le site du Devoir accueille environ 380 élèves répartis dans 15 classes de la 6e à la 3e.

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:45:00+02:00

