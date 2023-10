Ateliers sur le Vivre ensemble et mini-forum IJ Collège Roz avel Guerlesquin, 19 octobre 2023, Guerlesquin.

Cette journée est à destination des 6ème du collège de Guerlesquin et s’articule en 4 ateliers d’une heure trente sur les thèmatiques de numériques (fake news, cyberharcèlement, écrans…), des relations et différences filles-garçons, de cohésion de groupe et de la vie affective et relationnelle. Nous avons associé différents partenaires à ces actions : CIDFF, CSAPA, Chantier numérique, PAEJ.

De plus, durant le temps du midi, un mini-forum des structures et associations présentes et du SIJ sera mis eb place dnas la cour du collège avec le camion. Ce forum sera ouvert à l’ensemble des collègiens de l’établissement.

Collège Roz avel Hent Éven Charruel, 29650 Guerlesquin Guerlesquin 29650 Finistère Bretagne

2023-10-19T08:30:00+02:00 – 2023-10-19T16:30:00+02:00

