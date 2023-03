Visite libre Collège Royal et Militaire Thiron-Gardais Catégories d’Évènement: Eure-et-Loir

Visite libre Collège Royal et Militaire, 3 juin 2023, Thiron-Gardais. Visite libre 3 et 4 juin Collège Royal et Militaire Entrée libre A l’occasion du Rendez-vous aux Jardins, le Collège royal et militaire de Thiron-Gardais est heureux de vous ouvrir gratuitement les portes du jardin. Un audioguide gratuit spécialement conçu sur le thème 2023 « Les musiques du jardin » vous sera proposé. Collège Royal et Militaire 12 rue de l’Abbaye, 28480 Thiron-Gardais Thiron-Gardais 28480 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire http://www.collegeroyal-thirongardais.com Au Collège de Thiron, on enseignait aux élèves également des notions d’arboriculture, de floriculture et d’élevage. Le jardin du collège était divisé en petits jardinets répartis entre les élèves comme récompense de leurs travaux. De toutes ces cultures, c’était celle des arbres fruitiers qui avait le plus de prix et un greffon récompensait les meilleurs élèves. Pour préserver l’âme du jardin du Collège royal et militaire, personne n’était mieux indiqué que le célèbre paysagiste français Louis Benech. Soucieux de mettre en valeur ce monument historique dans son écrin de verdure, Louis Benech a proposé un projet ambitieux qui permettra de recréer l’harmonie des lieux. Il a redessiné celui du Collège en restituant les perspectives et les équilibres d’autrefois. Les tailles et les plantations ont été réalisées par Rodolphe Maugars qui veille avec un soin jaloux sur ce jardin depuis plus de dix ans. À terme, le projet est également d’envisager la restauration des parcours d’eaux historiques du jardin. A 140km à l’ouest de Paris, entre Chartres et Nogent-le-Rotrou, dans le Parc naturel régional du Perche. Autoroute A11 sortie n°4 Luigny. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

