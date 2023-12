Exposition « La laïcité s’expose pour rendre hommage à la République » Collège Rosa Parks Roubaix, 20 décembre 2023, Roubaix.

Exposition « La laïcité s’expose pour rendre hommage à la République » Mercredi 20 décembre, 10h00, 14h00 Collège Rosa Parks Entrée libre et gratuite

Les participants sont placés dans la situation d’un historien qui doit analyser des éléments d’archives ou autres documents officiels.

Un aller et retour entre passé et présent se met alors en place et permet d’enclencher les échanges sur le vivre ensemble.

Des visites sont proposées le mercredi 20 décembre au collège Rosa Parks de 10h à 12h et de 14h à 16h.

Collège Rosa Parks 1 rue d'Oran, 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Nord Hauts-de-France 03 20 75 78 92 https://rosa-parks-roubaix.enthdf.fr/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-20T10:00:00+01:00 – 2023-12-20T12:00:00+01:00

2023-12-20T14:00:00+01:00 – 2023-12-20T16:00:00+01:00

Ville de Roubaix