Les Quartiers font leur cinéma – Nord Mercredi 28 juin, 14h00 Collège Rosa Parks Entrée libre Poil est une petite fi lle élevée par un puissant dragon. Quand il décide de l'offrir à la Sorcenouille, Poil fuit la grotte familiale et se lance dans un voyage à la découverte du monde des hommes. Elle apprendra avec eux l'amitié mais aussi la cupidité qui semble les ronger. Les Quartiers font leur cinéma est une série de projections de cinéma familial dans des salles au coeur des quartiers de Roubaix. Les films ont été choisis en concertation avec les habitants pour permettre aux familles de venir avec les plus petits. A chaque fin de séance, un goûter est offert par le service Culture et proposé par des associations de quartiers. Collège Rosa Parks 1 rue d'Oran, 59100 Roubaix

2023-06-28T14:00:00+02:00 – 2023-06-28T16:00:00+02:00

