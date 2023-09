Journées nationales de l’architecture : Collège Romain Rolland Collège Romain Rolland Le Havre, 14 octobre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

La 8e édition des Journées nationales de l’architecture invite le public à découvrir des réalisations récentes et innovantes à travers une riche programmation de rencontres avec les professionnels de l’architecture. À cette occasion le Pays d’art et d’histoire vous propose trois visites.

Visite guidée : Collège Romain Rolland

En compagnie d’un architecte de l’agence CBA architectes – Rouen Normandie, explorez ce nouvel établissement scolaire du quartier d’Aplemont. Fonctionnel et moderne, il s’implante parfaitement dans l’espace urbain, déclinant un registre de matériaux sobres et une palette de couleurs en harmonie avec son environnement paysager.

Gratuit – Durée : 1h30

Réservation obligatoire.

Lieu de rendez-vous communiqué au moment de l’inscription..

Collège Romain Rolland Rue des Glycines

Le Havre 76610 Seine-Maritime Normandie



The 8th edition of the Journées nationales de l?architecture (National Architecture Days) invites the public to discover recent and innovative achievements through a rich program of meetings with architecture professionals. The Pays d?art et d?histoire will be offering three tours to mark the occasion.

Guided tour: Collège Romain Rolland

Accompanied by an architect from CBA architectes – Rouen Normandie, explore this new school in the Aplemont district. Functional and modern, it blends perfectly into the urban environment, using a range of sober materials and colors in harmony with its landscaped surroundings.

Free admission – Duration: 1h30

Reservations required.

Meeting point to be confirmed on registration.

La 8ª edición de las Journées nationales de l’architecture (Jornadas Nacionales de Arquitectura) invita al público a descubrir edificios nuevos e innovadores a través de un rico programa de encuentros con profesionales de la arquitectura. Para celebrar la ocasión, el Pays d’art et d’histoire propone tres recorridos.

Visita guiada: Collège Romain Rolland

Acompañado por un arquitecto de CBA architects – Rouen Normandie, descubra este nuevo colegio situado en el barrio de Aplemont. Funcional y moderno, se integra perfectamente en el entorno urbano gracias a una gama de materiales sobrios y una paleta de colores en armonía con su entorno paisajístico.

Entrada gratuita – Duración: 1h30

Imprescindible reservar.

El punto de encuentro se anunciará en el momento de la inscripción.

Die 8. Ausgabe der Nationalen Architekturtage lädt die Öffentlichkeit dazu ein, neue und innovative Projekte zu entdecken, indem sie ein reichhaltiges Programm an Begegnungen mit Fachleuten aus dem Bereich der Architektur organisiert. Zu diesem Anlass bietet Ihnen das Pays d’art et d’histoire drei Besichtigungen an.

Geführte Besichtigung: Collège Romain Rolland

Erkunden Sie gemeinsam mit einem Architekten des Büros CBA architectes – Rouen Normandie diese neue Schule im Stadtteil Aplemont. Das funktionale und moderne Schulgebäude fügt sich perfekt in den städtischen Raum ein, mit schlichten Materialien und einer Farbpalette, die mit der landschaftlichen Umgebung harmoniert.

Kostenlos – Dauer: 1,5 Stunden

Eine Reservierung ist erforderlich.

Treffpunkt wird bei der Anmeldung bekannt gegeben.

