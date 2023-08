Visite guidée architecturale du collège Romain Rolland Collège Romain Rolland Le Havre Catégories d’Évènement: Le Havre

Seine-Maritime Visite guidée architecturale du collège Romain Rolland Collège Romain Rolland Le Havre, 14 octobre 2023, Le Havre. Visite guidée architecturale du collège Romain Rolland Samedi 14 octobre, 10h00 Collège Romain Rolland Durée 1h30. En compagnie d’un architecte de l’agence CBA architectes – Rouen Normandie, explorez ce nouvel établissement scolaire du quartier d’Aplemont. Fonctionnel et moderne, il s’implante parfaitement dans l’espace urbain, déclinant un registre de matériaux sobres et une palette de couleurs en harmonie avec son environnement paysager. Collège Romain Rolland Rue des glycines, 76610 Le Havre Le Havre 76610 Aplemont Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.lehavreseine-patrimoine.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 35 22 31 22 »}] https://www.lehavreseine-patrimoine.fr/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Collège Romain Rolland
Rue des glycines, 76610 Le Havre
Le Havre 76610 Aplemont
Seine-Maritime
Normandie

