S’EXprimer pour S’EXplorer Collège Pierre Paul Prud’hon Cluny Catégories d’évènement: Cluny

Saône-et-Loire

S’EXprimer pour S’EXplorer Collège Pierre Paul Prud’hon, 21 novembre 2022, Cluny. S’EXprimer pour S’EXplorer Lundi 21 novembre, 10h00, 14h30 Collège Pierre Paul Prud’hon

en collège

Théâtre-forum sur l’homophobie chez les jeunes Collège Pierre Paul Prud’hon cluny Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté Le théâtre-forum offre un cadre ludique et sécurisant pour oser s’exprimer et mettre en scène sa pensée. Nous proposons un format original permettant d’expérimenter collectivement de nouveaux modes de fonctionnements par l’enrichissement mutuel, le croisement des points de vue, et en évitant les débats qui figent la pensée. Nous souhaitons ainsi inviter chacun.e à confronter puis dépasser ses préjugés et représentations.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-21T10:00:00+01:00

2022-11-21T17:00:00+01:00 La Chahutte

Détails Catégories d’évènement: Cluny, Saône-et-Loire Autres Lieu Collège Pierre Paul Prud'hon Adresse cluny Ville Cluny Age minimum 13 Age maximum 15 lieuville Collège Pierre Paul Prud'hon Cluny Departement Saône-et-Loire

Collège Pierre Paul Prud'hon Cluny Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cluny/

S’EXprimer pour S’EXplorer Collège Pierre Paul Prud’hon 2022-11-21 was last modified: by S’EXprimer pour S’EXplorer Collège Pierre Paul Prud’hon Collège Pierre Paul Prud'hon 21 novembre 2022 Cluny Collège Pierre Paul Prud'hon Cluny

Cluny Saône-et-Loire