Journée Tous Au Potager Collège Pierre Mendès France Paris, 8 juillet 2023, Paris.

Journée Tous Au Potager 8 juillet et 12 août Collège Pierre Mendès France 15 places disponibles

Visite à 14h00 pour celles et ceux qui ne connaissent pas le site, puis activités de saison et entretien du jardin. Il sera possib de nourrir les poules et de participer.

Collège Pierre Mendès France 24 Rue Le Vau 75020 Paris Paris 75020 Paris 20e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « eliot.hours@veniverdi.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T14:00:00+02:00 – 2023-07-08T17:00:00+02:00

2023-08-12T14:00:00+02:00 – 2023-08-12T17:00:00+02:00

Jardinage Visite