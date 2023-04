EMICEPlus Collège Notre Dame de la Salle Marmande Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

EMICEPlus Collège Notre Dame de la Salle, 9 mai 2023, Marmande. EMICEPlus Mardi 9 mai, 08h00 Collège Notre Dame de la Salle Entrée libre Les délégués erasmus Emiceplus présentent leur expérience et font connaitre les apports de l’UE au quotidien aux élèves du collège. Collège Notre Dame de la Salle 53 avenue Charles Boisvert Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Age min 12 Age max 15

