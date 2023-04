Livres en fête Collège Montesquieu Orléans la Source Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans

Livres en fête Collège Montesquieu Orléans la Source, 13 mai 2023, Orléans. Livres en fête Samedi 13 mai, 09h00 Collège Montesquieu Orléans la Source Entrée libre pour le public, 10€ le stand pour les auteurs Auteures et auteurs se retrouve le temps d’une journée d’échange afin de faire connaitre leurs oeuvres au public. Une inscription est nécessaire avant le 30 avril pour les auteurs s’ils souhaitent tenir un stand et vendre leurs ouvrages. Ouvert à tous et gratuit Collège Montesquieu Orléans la Source 1 pl. albert camus Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « kuntz.danielle@orange.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T09:00:00+02:00 – 2023-05-13T13:00:00+02:00

2023-05-13T09:00:00+02:00 – 2023-05-13T13:00:00+02:00 Littérature livres

Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Collège Montesquieu Orléans la Source Adresse 1 pl. albert camus Ville Orléans Departement Loiret Lieu Ville Collège Montesquieu Orléans la Source Orléans

Collège Montesquieu Orléans la Source Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

Livres en fête Collège Montesquieu Orléans la Source 2023-05-13 was last modified: by Livres en fête Collège Montesquieu Orléans la Source Collège Montesquieu Orléans la Source 13 mai 2023 Collège Montesquieu Orléans la Source Orléans orléans

Orléans Loiret