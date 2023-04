« Livres en Fête », samedi 13 mai 2023 de 9h à 13h / Collège Montesquieu, Orléans la Source Collège Montesquieu Orléans la Source Orléans Catégories d’évènement: Loiret

« Livres en Fête », samedi 13 mai 2023 de 9h à 13h / Collège Montesquieu, Orléans la Source Collège Montesquieu Orléans la Source, 13 mai 2023, Orléans. « Livres en Fête », samedi 13 mai 2023 de 9h à 13h / Collège Montesquieu, Orléans la Source Samedi 13 mai, 09h00 Collège Montesquieu Orléans la Source Entrée libre et gratuite pour tous 2e édition de « Livres en Fête » :

– Rencontre d’auteurs.

– Ateliers autour de la lecture et de l’écriture (écriture en braille, contes, marque-pages, carnets customisés, bookface, boîte à livres à décorer…).

– Bourse aux Livres proposée par les particuliers (petits prix).

Présence de partenaires de l’éducation, de la culture et du loisirs.

Les 100 premières personnes seront gratifiées d’un présent. Collège Montesquieu Orléans la Source 1 pl. albert camus Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

