Semaine d'éducation et d'actions contre le racisme et l'antisémitisme : Interventions scolaires
23 et 24 mars
Collège mère Térésa, Villeurbanne

Trois interventions sont prévues au collège Mère Teresa à Villeurbanne dans le cadre de la semaine d'éducation et d'actions contre le racisme et l'antisémitisme, suite aux séances de médiations autour de l'exposition « Enfants réfugiés d'hier et d'aujourd'hui », animées par les bénévoles de Licra Auvergne Rhône-Alpes.

Ces interventions post-visite d'exposition, prennent la forme d'un débat et ont pour objectif d'inciter à réfléchir au racisme, à l'antisémitisme, à l'importance de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, de la laïcité, de la démocratie et au nécessaire engagement citoyen de chacun pour que demeurent et vivent ces biens communs d'un prix inestimable.

Collège mère Térésa
37 Rue Gervais Bussière, 69100 Villeurbanne

2023-03-23T14:30:00+01:00 – 2023-03-23T15:30:00+01:00

2023-03-24T11:00:00+01:00 – 2023-03-24T12:00:00+01:00

