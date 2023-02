Atelier d’écriture Collège Marais de Villiers Montreuil Catégories d’Évènement: Montreuil

Seine-Saint-Denis

Atelier d’écriture Collège Marais de Villiers, 26 décembre 2022, Montreuil. Atelier d’écriture 26 décembre 2022 – 17 mars 2023 Collège Marais de Villiers

Sur la base du volontariat

Dis-moi Dix mots Collège Marais de Villiers 6 Rue du Marais 93100 Montreuil Villiers – Barbusse Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France Mise en place d’un atelier d’écriture “en continu” sur la pause méridienne avec des élèves volontaires de la 6e à la 3e. Proposés et animés par la professeure documentaliste, les ateliers sont des propositions d’écriture qui s’articulent autour des 10 mots de l’édition 2023. Chaque semaine une nouvelle proposition d’écriture est affichée dans le CDI. Les propositions ont pour objectif de faciliter la mise en écriture des élèves afin que celle-ci soit source de plaisir. Il s’agit de proposer un cadre d’écriture ludique afin de susciter le plaisir des mots et de l’écriture, d’encourager le goût de la langue et de la lecture. Le cadre bienveillant de l’atelier permet aux élèves de développer leurs capacités d’écoute et d’empathie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-26T13:00:00+01:00

2023-03-17T14:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Montreuil, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Collège Marais de Villiers Adresse 6 Rue du Marais 93100 Montreuil Villiers - Barbusse Ville Montreuil Age minimum 11 Age maximum 15 lieuville Collège Marais de Villiers Montreuil Departement Seine-Saint-Denis

Collège Marais de Villiers Montreuil Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montreuil/

Atelier d’écriture Collège Marais de Villiers 2022-12-26 was last modified: by Atelier d’écriture Collège Marais de Villiers Collège Marais de Villiers 26 décembre 2022 Collège Marais de Villiers Montreuil Montreuil

Montreuil Seine-Saint-Denis