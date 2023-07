SUZIE / Füt-Füt-Collectif Vernissage burlesque par et pour âme(s) sensible(s). COLLEGE LYCEE NOTRE DAME La Flèche Catégories d’Évènement: La Flèche

Vernissage burlesque par et pour âme(s) sensible(s). Dimanche 17 septembre, 16h00 COLLEGE LYCEE NOTRE DAME Le temps d’un vernissage, Suzie vous accueille pour l’inauguration d’une exposition temporaire. En compagnie de Margotine, Suzie s’arme de ses pinceaux pour partager sa vie à travers les grands classiques de la peinture. Entre les bâches et les toiles, Bach résonne.

Avec Camille Ortie et Manon Roussillon.

Un spectacle pour toute la famille !

Durée: 40min

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

