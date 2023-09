GREEN DAY au Collège Louise Weiss – Nozay Collège Louise Weiss Nozay, 19 octobre 2023, Nozay.

GREEN DAY au Collège Louise Weiss – Nozay Jeudi 19 octobre, 08h30 Collège Louise Weiss

Pour sensibiliser à la protection de l’environnement, nettoyage collectif du collège et des environs de l’établissement : ramassage et tri des déchets collectés.

S’inscrit dans la semaine EVEP (Essonne verte Essonne propre) et dans le projet de la semaine du développemebnt durable au Collège Louise WEISS.

Collège Louise Weiss 20, rue du bois clair – NoZAY Nozay 91620 Essonne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « ce.0912174u@ac-versailles.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-19T08:30:00+02:00 – 2023-10-19T18:00:00+02:00

2023-10-19T08:30:00+02:00 – 2023-10-19T18:00:00+02:00

nettoyage environs

Freepik