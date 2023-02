EXPOLANGUE française Collège Léonard de Vinci – Istituto Comprensivo, 16 mars 2023, Trescore Balneario.

EXPOLANGUE française 16 et 30 mars Collège Léonard de Vinci – Istituto Comprensivo

La visite est libre et gratuite. Pour une visite guidée, contacter Madame Chiara Mocchi, prof de FLE.

Événement se déroulant dans le cadre de Semaine de la langue française et de la Francophonie 2023

Collège Léonard de Vinci – Istituto Comprensivo Via Damiano Chiesa 18, 24069 Trescore Balneario Trescore Balneario 24069 Provincia di Bergamo Lombardia

Pour notre douzième édition, nous allons célébrer la Francophonie avec le retour à la normale: les élèves s’approprient à nouveau l’espace d’exposition que fournit notre établissement, le Collège Léonard de Vinci de Trescore Balneario (département de Bergame, en Lombardie) et dans le hall de l’école on pourra visiter leurs affiches et affichettes. Cette année, ce sont les produits d’excellence de la Francophonie qui sont à l’honneur, sans oublier les villes francophones et les personnages qui ont le plus incarné les valeurs de la langue française. L’Expolangue française est aussi un concours qui récompense les meilleurs affiches. C’est surtout l’occasion pour imaginer son avenir, “à tous les temps” et pour appartenir à la Francophonie, pour vivre la langue française. Vive la Francophonie!



2023-03-16T08:00:00+01:00

2023-03-30T14:00:00+02:00

Chiara Mocchi propriétaire du logo