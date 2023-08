Horizon d’attente Collège Lamartine Dunkerque Catégories d’Évènement: Dunkerque

Horizon d'attente Dimanche 17 septembre, 14h30 Collège Lamartine Dunkerque entrée libre Performance

L’idée de transformer un ancien bâtiment scolaire en futur conservatoire a interpelé les artistes Sarah Feuillas et Caroline Chaumont qui ont ainsi décidé de l’investir sous une forme artistique hybride entremêlant arts plastiques et danse. Le temps d’une performance, elles habiteront à leur manière ce lieu, espace en mutation en attente d’une nouvelle affectation.

Tout public

Tout public

Durée : une heure Collège Lamartine rue Caroline Angebert 59140 Dunkerque

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T15:30:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: Dunkerque, Nord

