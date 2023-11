Vernissage AILO – Galerie Hérisson Collège Lakanal – Galerie du hérisson Aubagne, 23 novembre 2023, Aubagne.

Aubagne,Bouches-du-Rhône

« Ouverture de l’exposition du collectif Ailo à la galerie du Hérisson, au collège Lakanal.

Venez découvrir de nouvelles œuvres et installations réalisées avec les élèves du collège..

2023-11-23 17:00:00 fin : 2023-11-23 18:30:00. .

Collège Lakanal – Galerie du hérisson

Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



« Opening of the Ailo collective exhibition at the galerie du Hérisson, collège Lakanal.

Come and discover new works and installations created with students from the college.

» Inauguración de la exposición colectiva Ailo en la galería Hérisson, Collège Lakanal.

Venga a descubrir nuevas obras e instalaciones creadas con estudiantes del colegio.

« Eröffnung der Ausstellung des Kollektivs Ailo in der Galerie du Hérisson im Collège Lakanal.

Entdecken Sie neue ?uvres und Installationen, die mit den Schülern des Collège realisiert wurden.

Mise à jour le 2023-10-30 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile