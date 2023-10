Exposition photos anciennes Vercors Collège La Chapelle-en-Vercors, 2 décembre 2023, La Chapelle-en-Vercors.

La Chapelle-en-Vercors,Drôme

Diaporama de photos anciennes des 5 communes du Vercors Sud sur 4 thèmes : Eau-énergie, les Secours, l’Architecture, Tourisme Vacances. Exposition d’albums, photos, bourse d’échange … Buvette goûter. Organisation Groupe Patrimoine du Vercors/Vespa.

2023-12-02 10:00:00 fin : 2023-12-03 17:00:00. .

Collège Salle polyvalente

La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Slide show of old photos of the 5 communes of the Southern Vercors on 4 themes: Water-Energy, Relief, Architecture, Tourism-Vacation. Exhibition of albums, photos, exchange market… Snack bar. Organized by Groupe Patrimoine du Vercors/Vespa

Diaporama de fotos antiguas de los 5 municipios del Vercors Meridional sobre 4 temas: Agua-energía, Relieve, Arquitectura, Turismo Vacacional. Exposición de álbumes, fotos, mercado de intercambio… Cafetería. Organizado por Groupe Patrimoine du Vercors/Vespa

Diashow mit alten Fotos aus den 5 Gemeinden des Vercors Sud zu 4 Themen: Wasser-Energie, Nothilfe, Architektur, Tourismus und Urlaub. Ausstellung von Alben, Fotos, Tauschbörse … Getränke und Snacks. Organisation Groupe Patrimoine du Vercors/Vespa

Mise à jour le 2023-10-09 par Office de Tourisme Vercors Drôme