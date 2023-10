La Pchtromorphose Collège La Chapelle-en-Vercors, 4 novembre 2023, La Chapelle-en-Vercors.

La Chapelle-en-Vercors,Drôme

LES PASSANTES, c’est une semaine de musique, de rencontres et de partage avec des artistes qui dansent, chantent et font entrer le soleil dans un Vercors qui s’apprête pour l’hiver..

2023-11-04 11:00:00 fin : 2023-11-04 12:00:00. EUR.

Collège Salle polyvalente

La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



LES PASSANTES is a week of music, encounters and sharing with artists who dance, sing and bring the sunshine into a Vercors that is getting ready for winter.

LES PASSANTES es una semana de música, encuentros y convivencia con artistas que bailan, cantan y traen el sol a un Vercors que se prepara para el invierno.

LES PASSANTES ist eine Woche voller Musik, Begegnungen und Austausch mit Künstlern, die tanzen, singen und die Sonne in den Vercors bringen, der sich auf den Winter vorbereitet.

