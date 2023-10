Vente vêtements Croix-Rouge Collège La Chapelle-en-Vercors, 14 octobre 2023, La Chapelle-en-Vercors.

La Chapelle-en-Vercors,Drôme

Vente de vêtements neufs et occasions, organisée par la Croix-Rouge Royans-Vercors.

2023-10-14 09:00:00 fin : 2023-10-14 14:00:00. .

Collège Salle polyvalente

La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Sale of new and second-hand clothes, organized by the Royans-Vercors Red Cross

Venta de ropa nueva y de segunda mano, organizada por la Cruz Roja de Royans-Vercors

Verkauf von neuer und gebrauchter Kleidung, organisiert vom Roten Kreuz Royans-Vercors

