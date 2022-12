Atelier ouvert à tous Collège Kerbertrand Quimperlé Catégories d’évènement: Finistère

Quimperlé

Atelier ouvert à tous Collège Kerbertrand, 24 janvier 2023, Quimperlé. Atelier ouvert à tous Mardi 24 janvier 2023, 12h10 Collège Kerbertrand

Tout public, dans la limite des places disponibles. Gratuit

Depuis cinq ans déjà le club Culture Breizh du collège Notre-Dame de Kerbertrand organise un atelier ouvert pendant le festival. Collège Kerbertrand 154 rue de Pont-Aven, Quimperlé Quimperlé 29300 Finistère Bretagne Depuis cinq ans déjà le club Culture Breizh du collège Notre-Dame de Kerbertrand organise un atelier ouvert pendant le festival. Le programme est choisi par les jeunes : connaître ou reconnaître des mots en breton, raconter une histoire, apprendre à danser, participer à un concours de gâteaux…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-24T12:10:00+01:00

2023-01-24T13:10:00+01:00 Kultur Breizh

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Quimperlé Autres Lieu Collège Kerbertrand Adresse 154 rue de Pont-Aven, Quimperlé Ville Quimperlé lieuville Collège Kerbertrand Quimperlé Departement Finistère

Collège Kerbertrand Quimperlé Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/quimperle/

Atelier ouvert à tous Collège Kerbertrand 2023-01-24 was last modified: by Atelier ouvert à tous Collège Kerbertrand Collège Kerbertrand 24 janvier 2023 Collège Kerbertrand Quimperlé Quimperlé

Quimperlé Finistère