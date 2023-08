Rallye photo au Collège Juliette Dodu Collège Juliette Dodu Saint-Denis Catégories d’Évènement: La Réunion

Saint-Denis Rallye photo au Collège Juliette Dodu Collège Juliette Dodu Saint-Denis, 16 septembre 2023, Saint-Denis. Rallye photo au Collège Juliette Dodu Samedi 16 septembre, 09h00 Collège Juliette Dodu Entrée libre Venez visiter de manière libre le Collège Juliette Dodu, premier lycée de jeunes filles de la Réunion, et participez à un petit rallye photos :! Collège Juliette Dodu 164, rue Juliette Dodu, 97400 Saint-Denis Saint-Denis 97400 La Réunion La Réunion 0262 20 11 83 Le collège Juliette Dodu est le premier lycée de jeunes filles de l’île de La Réunion et doit son nom à la célèbre Juliette Dodu, décorée de la médaille militaire en 1877, pour avoir intercepté des dépêches au péril de sa vie en 1870. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T07:00:00+02:00 – 2023-09-16T10:30:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: La Réunion, Saint-Denis

Lieu Collège Juliette Dodu
Adresse 164, rue Juliette Dodu, 97400 Saint-Denis
Ville Saint-Denis
Departement La Réunion

